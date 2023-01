Goleiro do Doce Mel sofre injúria racial contra o Vitória no Barradão

O goleiro Rodolfo, do Doce Mel, foi alvo de injúria racial durante a partida do seu time contra o Vitória, no Barradão. O duelo aconteceu na quinta-feira, 27, e foi válido pela 4ª rodada do Campeonato Baiano.

O momento em que a injúria racial aconteceu foi captado em áudio da transmissão da TVE, detentora dos direitos do Baianão. Aos 32 minutos do primeiro tempo, enquanto o goleiro estava caído no chão, diversos torcedores emitiram coro homofóbicos, quando um deles o chamou de "macaco".

O xingamento aconteceu enquanto o jogo ainda estava 0 a 0 e Rodolfo tentava ganhar tempo. No final, o Vitória venceu por 3 a 0.

O momento em que a injúria racial aconteceu foi captado em áudio da transmissão da TVE Reprodução | TVE

Na manhã desta sexta-feira, 27, o Vitória emitiu um posicionamento sobre o caso e repudiou a injúria racial. "Esse ato não representa nosso clube e muito menos a nossa torcida, que é a torcida mais negra do Brasil".

Em nota, o Vitória ainda disse que "está trabalhando para identificar o criminoso e não medirá esforços para isso". O clube ainda apontou que está à disposição das autoridades responsáveis para cooperar na resolução do caso.

Na manhã desta sexta-feira, 27, a Federação Baiana de Futebol (FBF) emitiu nota repudiando o xingamento racista sofrido pelo goleiro. "A intolerância, o racismo e a discriminação não fazem parte do esporte e devem ser extintas da sociedade", disse a instituição.

A FBF ainda prometeu não medir esforços "na colaboração para a identificação do(s) culpado(s)". A federação afirmou esperar que os autores sejam identificados e punidos.