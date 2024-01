Grêmio abriu conversas com estrela internacional, revela empresário | A TARDE

Di María, que se consagrou campeão da Copa do Mundo de 2022 pela Argentina, está sendo sondado pelo Grêmio. O atacante argentino, atualmente no Benfica, de Portugal, despertou o interesse do clube gaúcho.

De acordo com Thiago Stormovski, renomado jornalista esportivo, Lisandro Pirosanto, representante de Di María, confirmou que o Grêmio iniciou conversas em busca do atacante. "Nada avançado, mas teve procura e conversas", revelou o empresário do jogador.

Aos 35 anos, Di María se tornou alvo de interesse do Imortal, que busca fortalecer seu setor ofensivo com a possível contratação do jogador argentino. Na temporada 2023/24, o argentino soma 21 jogos, nove gols e duas assistências.