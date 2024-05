Grupo de torcedores do Corinthians tenta invadir estádio antes do jogo | A TARDE

Um grupo de torcedores do Corinthians tentou invadir o Maracanã, no Rio de Janeiro, para assistir ao jogo contra o Flamengo, realizado na tarde deste sábado, 11, pelo Brasileirão.

Os torcedores estavam sem ingresso, tentaram pular catracas e derrubar as grades do Setor Sul - ala visitante do estádio. Equipes da Polícia Militar e seguranças atuaram para controlar a situação por meio de bombas e presença de cavalos.

A torcida corintiana esgotou os ingressos disponíveis para a partida. A expectativa é que 4,5 mil torcedores estejam no Maracanã.

