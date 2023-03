Hakimi, do PSG, é indiciado por estupro na França

O lateral Achraf Hakimi, do Paris Saint-Germain, virou alvo de processo do Ministério Público de Nanterre, na França, por conta de acusação de estupro feita por uma mulher no começo da semana. O anúncio da investigação foi feito pelo órgão nesta sexta-feira, 3.

Na quinta-feira, 2, Hakimi compareceu a uma audiência com os investigadores da Segurança Territorial de Hautes-de-Seine depois de ter sido indiciado por um juiz de instrução e colocado sob medida restritiva.

No terça-feira, advogada do jogador, Fanny Colin disse ao jornal francês Le Parisien que as acusações eram "falsas" e que Hakimi estava "sereno" e "à disposição da justiça".

A investigação preliminar, aberta na segunda-feira, está agora nas mãos de um juiz de instrução. Foi imposta uma medida restritiva que impede Hakimi de entrar em contato com a jovem. No entanto, permite que ele deixe o território francês.

Hakimi, que é casado e pai de dois filhos, fez parte da seleção do Marrocos que terminou em quarto lugar na Copa do Mundo no Catar. Na segunda, ele foi premiado com um lugar na seleção do ano da FIFPRO e ficou com a oitava posição no prêmio de melhor do mundo.

O lateral se recuperou de lesão e voltou a treinar normalmente com o elenco do PSG nesta sexta. De acordo com o clube, ele estará de volta à equipe na próxima semana.