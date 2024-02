Hamilton explica escolha pela Ferrari: "Chance de realizar um sonho" | A TARDE

Após o anúncio oficial da Scuderia Ferrari a respeito da contratação de Lewis Hamilton para a temporada de 2025, feito na última quinta-feira, 1º, o piloto inglês publicou em suas redes sociais um comunicado explicando a sua decisão de deixar a Mercedes, equipe que defende desde 2011 e onde conquistou seis dos seus sete títulos mundiais de Fórmula 1.

No texto, Hamilton expressou que se sente muito realizado por ter conquistado os títulos na Mercedes que ele sonhava quando era criança, mas que agora ele realizará outro desejo: "Agora eu tenho a chance de realizar outro sonho de criança: pilotar uma Ferrari vermelha".

Hamilton assinou com a Ferrari um contrato de dois anos, que pode se estender por mais um. Ele trocará de equipe somente em 2025, assim, defendendo a Mercedes na temporada 2024.

"Eu me sinto incrivelmente sortudo, depois de conseguir com a Mercedes coisas que só poderia ter sonhado quando criança, agora tenho a oportunidade de realizar outro sonho de infância. Pilotar a Ferrari vermelha", explicou Hamilton em sua mensagem.

"Não estou pensando em 2025 no momento. Meu foco está na próxima temporada e em voltar à pista com a Mercedes. Estou mais motivado do que nunca, mais em forma e mais focado do que nunca e quero ajudar a Mercedes a vencer mais uma vez (...) e encerrar minha parceria com a equipe em alta", acrescentou.

Ao se juntar à equipe italiana, Hamilton estabelecerá uma parceria com Charles Leclerc, nascido em Mônaco, que recentemente estendeu seu contrato até 2029. Com isso Carlos Sainz deixará a Ferrari no final da temporada 2024.



A Ferrari representará a terceira equipe na carreira de Hamilton, uma vez que ele deixou a McLaren em 2013 para assinar com a Mercedes.