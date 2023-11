I Brasileiro de Futsal Escolar sub-17 conhece primeiros classificados | A TARDE

Os primeiros classificados do I Campeonato Brasileiro de Futsal Escolar Sub-17 foram definidos nesta terça-feira, 21, na Região Metropolitana de Salvador. Ao todo, seis equipes, três masculinas e três femininas, já estão no mata-mata da primeira edição do certame estadual da modalidade, que reúne mais de 500 atletas de 19 unidades federativas brasileiras.

Na categoria feminina, todos os classificados foram na primeira divisão. Pelo grupo A, o Colégio Estadual Armindo Matte, do Paraná, e a Escola Nossa Senhora de Fátima, do Distrito Federal, ganharam os dois primeiros jogos e disputam quem passará em primeiro lugar. O ADEL, de Santa Catarina, completa o grupo dos classificados, esperando quem vai acompanhá-lo no mata-mata, que jogam entre si: o Colégio QI, da Paraíba, e a Escola Justo Chermont, do Pará.

A categoria masculina também está com os classificados na primeira divisão. O Colégio Bento Mussurunga, do Paraná, a Escola Alcuino Gonçalo, de Santa Catarina, ambos do grupo A, e a Escola 2o Grau, do Ceará, pelo grupo B, seguem com 100% de aproveitamento e estão garantidos nas quartas de final. A última vaga está em disputa entre a Escola Justo Chermont, do Paraná, e o Sistema Educacional Radar, de Pernambuco, com menos chances.

Os demais classificados nas segunda e terceira divisões serão definidos na terceira rodada da fase de grupos, que será realizado nesta quarta-feira, a partir das 9h, no Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras, em Salvador, e no Ginásio do SESI de Simões Filho, respectivamente. As partidas da primeira divisão estão acontecendo na Arena de Esportes da Bahia, em Lauro de Freitas também a partir das 9h.

A competição é realizada pelo Ministério do Esporte, em parceria com a Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), autarquia da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), a Confederação Brasileira de Futebol de Salão (CBFS) e a Federação Baiana de Futebol de Salão (FBFS).

O secretário nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor, José Luís Ferrarezi, comenta que essa competição reflete a importância da prática e o fomento do futsal nas escolas, atendendo os apelos de toda a comunidade da modalidade.

“O futsal é fundamental na formação esportiva de nossos jovens por conseguir trabalhar habilidades, como a disciplina, de formar caráter e também de contribuir com novos atletas para o Brasil. Ele é tão importante, que há escolas que fornecem bolsas de estudos e auxiliam na formação acadêmica de praticantes de futsal”, afirma.