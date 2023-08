Igualdade, água e paz inspiram design de tocha olímpica de Paris 2024

A tocha olímpica e paralímpica dos Jogos Paris 2024 foi apresentada nesta terça-feira, 25, imitando o reflexo da Torre Eiffel na superfície ondulada do rio Sena e transmitindo uma energia pacífica, de acordo com seu criador.

Mathieu Lehanneur disse que a tocha arredondada era simétrica de cima para baixo e em 360 graus, com suas curvas suaves representando tranquilidade e sua simetria representando igualdade entre os atletas.

Feita em aço polido leve e na cor champanhe, a metade inferior da tocha apresenta um relevo que imita o movimento do Sena, ao longo do qual a cerimônia de abertura será realizada para mais de meio milhão de espectadores.

Lehanneur disse esperar que a tocha transmita uma representação visual do evento esportivo que Paris 2024 deseja realizar.

"Eu queria me afastar da tocha aparecendo como um objeto de conquista", disse o Lehanneur em entrevista coletiva, acrescentando que projetar a tocha provou ser infinitamente mais técnico do que ele imaginava no início. "A mágica não é a tocha em si, mas a chama", afirmou.

A tocha será acesa na antiga Olímpia, na Grécia, berço dos Jogos, em 16 de abril do ano que vem, marcando a contagem regressiva para os Jogos da capital francesa, que começam em 26 de julho.

Ela chegará à cidade portuária mediterrânea de Marselha em 8 de maio e passará por cidades e pontos turísticos, incluindo Estrasburgo, o Panteão de Paris e o Monte Saint-Michel antes de um revezamento em alguns dos territórios ultramarinos da França.

O chefe dos Jogos Paris 2024, Tony Estanguet, chamou a tocha de "muito, muito bonita".

"É muito pura. Fica perfeitamente equilibrada na mão", disse.