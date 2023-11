Ildázio Jr celebra retorno da prova Mar Grande-Salvador | A TARDE

O apresentador do A Tarde Talks, Ildázio Tavares Jr, participou nesta terça-feira, 14, do evento de lançamento da 53ª Travessia Mar Grande-Salvador, que aconteceu em uma sala de cinema do Shopping Barra, em Salvador.

Tavares disse, em entrevista ao Portal A TARDE, estar muito feliz de fechar o ciclo de 2023 com a trilogia de eventos esportivos promovidos pelo Grupo A TARDE. "Estou muito feliz fechando a trilogia do ano dos eventos esportivos do A TARDE e ano que vem vão ser mais, mas a gente fecha com chave de ouro, com a travessia Mar Grande-Salvador. Tudo o que a gente fez esse ano lotou. A bicicleta vendeu todos, a corrida vendeu todos, a travessia foi até mais rápida porque é uma coisa meio limitada e mais técnica, mas a gente está muito feliz com a recuperação dessa prova. O A TARDE mais uma vez dialogando com a sociedade através do esporte, da saúde, da prestação de serviço", pontuou.



A Travessia Mar Grande-Salvador será realizada no domingo, 19. As inscrições eram limitadas e foram encerradas. No site oficial da competição é possível conferir o regulamento da prova e outras informações. Todos os inscritos receberão um kit exclusivo e uma assinatura gratuita de um ano do Jornal A TARDE Digital.



A Travessia Mar Grande-Salvador é uma realização do Grupo A TARDE, com organização da Viramundo, produção da Ambiance Esporte e Eventos, apoio do Governo do Estado da Bahia e da Federação Bahiana de Desportos Aquáticos e patrocínio da Powerade e Crystal.