Ingressos para torcida do Vitória contra o Jacuipense estão esgotados | A TARDE

Com estreia programada para quarta-feira, 17, às 19h15, na cidade de Riachão do Jacuípe, os jogadores do Vitória já sabem que vão contar com o apoio dos seus torcedores. A equipe do Jacuipense informou nesta segunda-feira, 15, que as entradas para o setor de visitante estão esgotadas.

Ao todo, segundo informação do Leão do Sisal, os 350 ingressos destinados aos Rubro-Negros foram comercializados em sua totalidade. Agora restam apenas parte dos 3.500 ingressos para os mandantes.

O jogo é válido pela primeira rodada do Campeonato Baiano de 2024.