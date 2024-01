Jacuipense chega a São Paulo para a disputa da Copinha | A TARDE

O Jacuipense já está em solo paulista. A delegação desembarcou em Ribeirão Preto, que fica cerca de 20 km de Cravinhos, cidade sede dos jogos do Leão do Sisal na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O elenco conta com 30 jogadores convocados para a Copinha.

São 128 times divididos em 32 grupos. As equipes se enfrentam dentro das chaves em turno único, com as duas melhores avançando a fase eliminatória que, em caso de empate no tempo normal, a vaga será decidida nos pênaltis.

O Jacupa está no grupo 6 com Chapecoense, Comercial de Ribeirão Preto e Novorizontino. A estreia contra a Chape será nesta quarta-feira, 3, às 15h15, contra a no estádio José Vassi, em Cravinhos.

Confira a lista de relacionados do Jacuipense para a Copinha 2024:

Goleiros – Ítalo Brandão, Gutemberg Leal e André Luiz.

Zagueiros: Jeferson Jesus, Aisley Victor, João Victor e Jhones Germano.

Laterais: Claudiano Neves, Kauã Jesus, Emerson Rosa, Railan Jesus e Jordy Dantas.

Volantes: Mateus Baleeiro, Mizael Júnior, Daniel Costa, Gabriel Maia, Dennys Douglas, João Sancho.

Meias: Márcio Santana, Kaique Souza, George Lucas, Jefferson Cruz e Pedro Ivo.

Atacantes: Pedro Rocha, Diego Lima, Sidney Freitas, Nicholas Luz, Geferson Costa, Yago Cruz e Murilo Cauê