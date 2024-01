Jacuipense e Conquista FC são eliminados da Copa SP de Futebol Júnior | A TARDE

Dois dos quatro representantes baianos na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2024 estão eliminados. Na manhã desta terça-feira, 9, o Jacuipense empatou por 1 a 1 com o Novorizontino e ficou na terceira posição do grupo 6, enquanto o Conquista FC foi derrotado por 3 a 2 pela Portuguesa Santista e terminou na última posição do grupo 25.

O Jacupa deixou escapar a classificação nos últimos instantes. Aos 47 minutos do segundo tempo, Jeferson fez o gol do Leão do Sisa e três minutos depois levou o empate, que deu a classificação do time de Novo Horizonte. O time de Riachão do Jacuípe encerrou a campanha com quatro pontos somados, em terceiro. A Chapecoense terminou como líder, enquanto o Novorizontino ficou com a segunda vaga. Com três derrotas, o Comercial de Ribeirão Preto foi o último.

Já o Conquista FC começou vencendo a Portuguesa Santista, com gol marcado por Rikelmy, na etapa inicial. A Briosa virou o jogo no primeiro tempo, com Henry, Costa e Mazinho. No segundo tempo, o time do sudoeste baiano diminuiu com Matos. Os classificados do grupo foram Juventude e São Bernardo.

Dupla Ba-Vi decide a vida na Copinha nesta quarta-feira, 10

Pela última rodada do grupo 21, os Pivetes de Aço encaram o Atlético Guaratinguetá, em confronto direto, às 11h. Com apenas um ponto somado, o Tricolor precisa do triunfo para ultrapassar o adversário, que é o segundo colocado com quatro pontos. O líder RB Bragantino encara o lanterna, que tem apenas um ponto somado.

Na sequência, às 13h, o Vitória, segundo colocado do grupo 30, encara o líder Ibrachina, que venceu os dois jogos e está classificado. Com um ponto ganho, o CSA recebe o lanterna Picos-PI.