Jacuipense empresta jogador da divisão de base ao Bahia | A TARDE

O Jacuipense segue movimentando o mercado. Na manhã desta quinta-feira, 7, o clube de Riachão do Jacuipe oficializou o empréstimo do jogador Daniel Costa. O jovem de 18 anos assinou contrato válido até dezembro de 2024. Ele vai reforçar a equipe de base do Esquadrão de Aço.

Polivalente, Daniel Costa é zagueiro de origem e também pode atuar como volante, na proteção da defesa. O jogador tem como características principais de jogo a marcação e o chute forte de fora da área.

No time grená em 2023, Daniel foi vice-campeão baiano Sub-20 e atuou na Copa Atlântico em Pernambuco. Nesta temporada esteve no elenco que disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ele marcou o gol da vitória do Leão do Sisal sobre o Comercial, de Ribeirão Preto.

O Jacupa se notabiliza como um clube formador e tem chamado a atenção no mercado ao negociar seus talentos com clubes do Brasil e do exterior. Este ano, o clube emprestou o centroavante Sidney, de 16 anos, ao Internacional. Nos mesmos moldes, o Leão Grená cedeu do meia Gabriel Maia ao Santa Clara, de Portugal.