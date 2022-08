Jacuipense fica no empate com o América-RN e está fora da Série D

Depois de realizar uma campanha segura na primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro, a Jacuipense está fora da terceira fase da competição. O time ficou no empate com o América-RN, 0 a 0, em partida realizada na Arena das Dunas.

No primeiro encontro, o Leão do Sisal perdeu em casa para a equipe potiguar por 1 a 0, em jogo realizado no estádio Eliel Martins. Com isso, para avançar, o time comandado por Rodrigo Chagas precisava vencer por dois gols de diferença para reverter a vantagem da equipe do Rio Grande do Norte.

Com o empate, o time baiano se despede da competição e vai aguardar a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgar a tabela com os jogos da Pré-Copa do Nordeste.