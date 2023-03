Jacuipense vence Juazeirense em primeiro jogo da semifinal

Juazeirense e Jacuipense se enfrentaram na tarde deste domingo, 12, em partida válida pela primeira rodada da semifinal do Campeonato Baiano. O duelo foi vencido por 1 a 0 pelo Leão do Sisal, que abriu vantagem na eliminatória jogando no Adauto Moraes.

O único gol da partida foi marcado aos 45 minutos do segundo tempo, por Robson Santos. O resultado garante que o Jacuipense jogue apenas por um empate para se garantir na final do Campeonato Baiano de 2023.

A partida de volta está marcada para acontecer às 16h do próximo domingo. Jacuipense e Juazeirense se enfrentam no estádio Eliel Martins, em Riachão do Jacuípe.

Para avançar, a Juazeirense precisa vencer por dois gols de diferença. Em caso de vitória do Cancão de Fogo por um gol de vantagem, a decisão será nos pênaltis.