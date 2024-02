Janeudo celebra vitória da Juazeirense: "Feliz com os três pontos" | A TARDE

A Juazeirense conquistou uma vitória importante ao bater o lanterna Atlético de Alagoinhas fora de casa, por 3 a 2, na noite da última quarta-feira, 7, no Estádio Carneirão, pela 6ª rodada do Campeonato Baiano.

Autor do gol da vitória do Cancão de Fogo, o experiente meia Janeudo reconheceu que a equipe vacilou quando cedeu o empate após abrir dois gols de vantagem, contudo celebrou o resultado que coloca o time do Norte do estado na liderança do estadual.

"Jogo difícil. Conseguimos uma vantagem no primeiro tempo. Infelizmente, por desatenção, tomamos um empate. Mas a minha equipe é aguerrida. Sabíamos que ia ser uma final aqui. Decisão é assim. Não se joga, se ganha. Estou muito feliz de ter feito o gol e ajudado minha equipe. Mas, se não tivesse vindo o gol dos meus pés, eu não estaria feliz com os três pontos", comentou".

A Juazeirense lidera o Baianão com 11 pontos somados. A equipe volta a campo pelo estadual somente no dia 17 de fevereiro, contra o Jacobina, no Adauto Moraes, às 16h.

Antes, o Cancão muda o foco e foca na Copa do Nordeste. A equipe viaja até João Pessoa e encara o Botafogo-PB, neste sábado, 10, às 16h, no Almeidão, pela 2ª rodada do regional.