Jogador do time de Maurício Barbieri morre em acidente de carro | A TARDE

O FC Juárez, do México, treinado pelo brasileiro Maurício Barbieri, sofreu um duro baque nesta semana. O ala-direita de 28 anos, Diego 'El Puma' Chavez, morreu nesta quarta-feira, 14, em decorrência de um acidente de carro.

De acordo com a imprensa do país, o automóvel no qual o atleta de 28 anos estava se chocou com um poste no cruzamento de duas ruas de Ciudad Juárez. A colisão ocorreu durante a madrugada e Chavez morreu no local.

Em nota oficial, o FC Juárez lamentou a morte, e disse que a passagem do atacante pelo clube “se caracterizou por sua alegria, seu entusiasmo, sua simplicidade e sua disposição, assim como por seu espírito de entrega e pelo amor por nossas cores”.

Gracias, Puma, el #13 se queda para siempre entre nosotros. 🕊️🖤 pic.twitter.com/MMGNkkt5wM — FC Juárez (@fcjuarezoficial) February 14, 2024

Chavez foi revelado pelo Veracruz, clube que defendeu por cinco temporadas. Ele ainda teve passagem por Toluca e Necaxa, além de Salamanca, na Espanha, e Carlos Manucci, no futebol peruano.

Na atual temporada, com a camisa do Juarez, o jogador tinha atuado em 22 partidas e marcado um gol, além de ter dado uma assistência.