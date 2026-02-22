Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CAMPEONATO PAULISTA

Jogador do Vitória marca gol no último lance e elimina Santos do Paulistão

Santos foi eliminado pelo Novorizontino nas quartas de final

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

22/02/2026 - 20:01 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Léo Naldi pelo Vitória
Léo Naldi pelo Vitória -

O Santos está eliminado do Campeonato Paulista. Na tarde deste domingo, 22, pelas quartas de final, em Novo Horizonte, o time de Neymar foi derrotado por 2 a 1 pelo Grêmio Novorizontino. O gol que sacramentou a eliminação do Peixe foi marcado por Léo Naldi, que é jogador do Vitóriae está emprestado ao Tigre.

O primeiro tempo do jogo teve mais de 70% de posse de bola do Santos, controlando as ações, mas pecando na efetividade. No último lance da primeira etapa, Rômulo aproveitou e colocou o Novorizontino em vantagem no placar.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Na volta do intervalo, o Santos empatou o placar com Gabriel Bontempo, aos 19 minutos da partida, gol que trouxe esperança para a torcida alvinegra.

O time de Neymar, Gabigol e companhia foi melhor na segunda etapa, criando chances, ainda que sem grande brilho ofensivo. O Novorizontino se fechou e apostou no contra-ataque. No último minuto, após grande jogada de Vinicius Paiva, Léo Naldo marcou de cabeça o segundo gol. Tigre classificado para semifinal.

Leia Também:

Campeonato Baiano 2026: saiba jogos da semifinal e equipes rebaixadas
Vitória supera o Galícia e vai para semifinal do Baianão em vantagem
Renato Kayzer, Dudu e mais: saiba situação atualizada dos desfalques do Vitória

Léo Naldi pelo Vitória

Léo Naldi teve passagem pelo Vitória no ano de 2024 após se destacar pela Ponte Preta e ser comprado por R$ 3 mihões. Pelo Leão, no entanto, ele não conseguiu grande desempenho e entrou em campo apenas em 26 partidas, a maioria como reserva e sem participar de gol.

Em 2025, Léo Naldi não teve espaço no Vitória e foi emprestado a Atlético Goianiense e Criciúma, que disputaram a última Série B.

Léo Naldi ainda é jogador do Vitória e atua no Novorizontino por empréstimo. O meia e titular do Tigre, que tem a melhor campanha geral do Campeonato Paulista, e contribuiu com 1 gol e 1 assistência em 8 jogos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

leo naldi neymar Paulistão vitória

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Léo Naldi pelo Vitória
Play

“Pensei até em deixar de existir”, desabafa filho de Popó nas redes sociais

Léo Naldi pelo Vitória
Play

Ba-Vi no Carnaval! Relembre jogadores flagrados curtindo a folia em Salvador

Léo Naldi pelo Vitória
Play

Adeus, 9? Everaldo confirma novo número no Bahia por motivo emocionante

Léo Naldi pelo Vitória
Play

Vídeo: grave acidente mata sete torcedores que viajavam para jogo

x