Jogador do Vitória marca gol no último lance e elimina Santos do Paulistão

O Santos está eliminado do Campeonato Paulista. Na tarde deste domingo, 22, pelas quartas de final, em Novo Horizonte, o time de Neymar foi derrotado por 2 a 1 pelo Grêmio Novorizontino. O gol que sacramentou a eliminação do Peixe foi marcado por Léo Naldi, que é jogador do Vitóriae está emprestado ao Tigre.

O primeiro tempo do jogo teve mais de 70% de posse de bola do Santos, controlando as ações, mas pecando na efetividade. No último lance da primeira etapa, Rômulo aproveitou e colocou o Novorizontino em vantagem no placar.

Na volta do intervalo, o Santos empatou o placar com Gabriel Bontempo, aos 19 minutos da partida, gol que trouxe esperança para a torcida alvinegra.

O time de Neymar, Gabigol e companhia foi melhor na segunda etapa, criando chances, ainda que sem grande brilho ofensivo. O Novorizontino se fechou e apostou no contra-ataque. No último minuto, após grande jogada de Vinicius Paiva, Léo Naldo marcou de cabeça o segundo gol. Tigre classificado para semifinal.

Léo Naldi pelo Vitória

Léo Naldi teve passagem pelo Vitória no ano de 2024 após se destacar pela Ponte Preta e ser comprado por R$ 3 mihões. Pelo Leão, no entanto, ele não conseguiu grande desempenho e entrou em campo apenas em 26 partidas, a maioria como reserva e sem participar de gol.

Em 2025, Léo Naldi não teve espaço no Vitória e foi emprestado a Atlético Goianiense e Criciúma, que disputaram a última Série B.

Léo Naldi ainda é jogador do Vitória e atua no Novorizontino por empréstimo. O meia e titular do Tigre, que tem a melhor campanha geral do Campeonato Paulista, e contribuiu com 1 gol e 1 assistência em 8 jogos.