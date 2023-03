Jogador tenta 'roubar' beijo de rival no campeonato inglês

Com a vitória por 1x0 sobre o Norwich, o Sunderland ficou mais próximo de se classificar para os playoffs da Championship, segunda divisão do campeonato inglês. Mas, o resultado do jogo ficou em sefgundo plano diante de um lance inusitado envolvendo o meio-campista Luke O'Nien e o jogador adversário Sorensen, do Norwich.

O camisa 13 do Sunderland agarrou Sorensen após ambos saírem pela linha de fundo duranteuma disputa de bola. O jogador do Norwich chocou-se com a placa de publicidade do estádioe, ao tentar voltar para o campo, O'Nien tentou impedi-lo e, além do agarrão, aplicou um 'selinho' na boca do rival.

O dinamarquês Sorensen não gostou nem um pouco, mas, apesar da reação intempestiva do jogador do Norwich, nenhum cartão foi apresentado.



Veja o vídeo:

Com o resultado, o Sunderland chegou à 10ª colocação, com 52 pontos, apenas cinco atrás do sexto lugar, Millwall. Na Championship, os dois primeiros garantem acesso para a Premier League, enquanto o terceiro até o sexto jogam os playsoffs para definir a última vaga.