Jogadora do Corinthians se desculpa por usar chuteira verde em partida

A lateral-esquerda do time feminino do Corinthians, Tamires, pediu desculpas na manhã desta sexta-feira, 2, após usar uma chuteira verde durante a partida contra o Santos, na quinta, pelo Paulistão Feminino.

Em sua conta no Twitter, a jogadora de 35 anos lamentou o ocorrido, mas argumentou que não considerava a chuteira como sendo na cor da verde. Mesmo assim, ela prometeu tomar mais cuidado em ocasiões futuras.

"Quero aqui deixar minhas sinceras desculpas se ontem no jogo do Santos x Corinthians pareceu que eu estava de chuteira verde. Para mim, não era verde, mas não quero aqui ficar me justificando, e sim, dizer a todos os corintianos que prometo não jogar mais com essa chuteira e que em nenhum momento foi minha intenção desrespeitar ou ferir as tradições do clube", escreveu a jogadora.

O motivo da insatisfação dos torcedores alvinegros está ligado à rivalidade com o Palmeiras, clube também do estado de São Paulo e que possui as cores de seu uniforme predominantemente verdes.

Por conta do antagonismo existente entre as agremiações, os adeptos de ambos os clubes evitam por cultura a utilização de qualquer coisa que remeta as cores do oponente.