"Jogo complicado", diz Rogério Ceni sobre clássico contra sport | A TARDE

Após o triunfo na 5ª rodada do Campeonato Baiano de 2024, que colocou o Bahia na liderança, o técnico Rogério Ceni comentou sobre o desempenho da equipe e futuros confrontos durante a coletiva de imprensa pós-jogo. O Esquadrão venceu o Barcelona de Ilhéus por 2x0, com gol de Everton Ribeiro e Rafael Ratão.

O resultado desafogou o tricolor de aço, que agora terá pela frente um clássico da região. O Bahia entra em campo no próximo domingo, 4, contra o Sport Recife, pela 1ª rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. Durante a coletiva, o treinador projetou que será um jogo complicado, e que será necessário entrar com muita concentração e na melhor condição física.

"Domingo é um clássico, né, tem uma super tradição no nordeste. Então, é um jogo complicado, um jogo difícil, o Sport já vem de alguns jogos [ganhando]. Jogou com o Santa Cruz recentemente, eu assisti, estava observando um pouco. Será um jogo duríssimo e se você não entrar na sua máxima concentração e na melhor condição física dos teus jogadores, independente de quem sejam, esqueça, você não consegue. Agora...se entrar firme e bem concentrado a chance de vencer aumenta muito", disse o treinador.

Nos últimos dois anos, o Bahia foi eliminado logo na primeira fase da competição, e atingiu a sua pior campanha em 2023. Desta forma, perguntado sobre a expectativa do elenco, Ceni garantiu que o Bahia não pode, de jeito nenhum, ficar de fora da primeira fase.

"A gente não pode, de jeito nenhum, ficar de fora da primeira fase. Seria uma vergonha. Agora, a gente vai competir contra oito times da outra fase, que já foram, em sua grande maioria, campeões. Eu acho que é natural que hoje a gente esteja feliz e receba elogios, mas as críticas virão no futuro", garantiu o treinador.

Bahia e Sport se enfrentam no próximo domingo, 4, na Arena Fonte Nova, pela 1ª rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. A partida ocorrerá às 16h.