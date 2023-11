Jovem Mathaus Sodré é anunciado pelo Itabuna como treinador para 2024 | A TARDE

Terceiro colocado do Baianão 2023, o Itabuna anunciou, nesta quarta-feira, 1º, o novo treinador para a temporada 2024. Trata-se do jovem promissor Mathaus Sodré, de apenas 36 anos, que desembarca no sul da Bahia após grande destaque no Águia de Marabá, onde conquistou o título estadual do Pará nesta temporada.

Ao lado de Mathaus Sodré, chega também o auxiliar Gerson Sodré, que é pai de Mathaus. Ambos retornam ao Itabuna. Enquanto o filho atuou como jogador do clube entre 2009 e 2010, o pai marcou seu nome na história do clube no fim da década de 1970.

Em 2024, o Itabuna tem em seu calendário a disputa do Campeonato Baiano, Série D do Brasileirão e Copa do Brasil, competição em que Mathaus levou o Águia de Marabá até a terceira fase, garantindo uma boa premiação em dinheiro.