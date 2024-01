Juazeirense faz amistosos de preparação para a temporada 2024 | A TARDE

A Juazeirense segue preparação mirando a temporada 2024. O time comandado pelo técnico Carlos Rabello tem realizado amistosos para dar ritmo de jogo ao plantel. A equipe terá três competições pela frente no próximo ano: a Pré-Copa do Nordeste, o Campeonato Baiano e a Série D do Campeonato Brasileiro.

No primeiro jogo-treino, o Cancão de Fogo empatou por 1 a 1 contra o Petrolina-PE. No segundo jogo preparatório, a equipe venceu a Liga de Senhor do Bonfim por 2 a 0. Rabello utilizou todos os jogadores do elenco e deu rodagem para a realização dos testes. Foram 19 jogadores contratados para 2024.

O primeiro grande desafio do time do Norte do estado será contra o Moto Club-MA, no dia 7 de janeiro, No Adauto Moraes, pela Pré-Copa do Nordeste. O horário da partida ainda será definido pela Diretoria de Competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

A Juazeirense estreia no Campeonato Baiano fora de casa. O Cancão viaja até Ilhéus e visita o Barcelona, no dia 17 de janeiro, às 17h, com local a confirmar pela Federação Bahiana de Futebol (FBF). É provável que o confronto ocorra no estádio Mário Pessoa.