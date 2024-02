Juazeirense perde em casa para o Ceará na estreia do Nordestão | A TARDE

A Juazeirense iniciou sua trajetória a Copa do Nordeste 2024 com resultado negativo diante de sua torcida. Na noite do último domingo, 4, o Cancão de Fogo perdeu para o Ceará pelo placar mínimo, gol marcado por Barceló de cabeça, na etapa final..

Após o jogo no Estádio Adauto Moraes, o zagueiro Zé Romário fez um resumo do jogo. Ele reconheceu a luta da equipe contra os cearenses e já projeta o jogo contra o Atlético de Alagoinhas, pelo estadual.

"A gente sabia que ia ser um jogo difícil, jogando contra uma grande equipe do Ceará. Infelizmente saímos com a derrota, mas lutamos até o fim. Agora é descansar e contra o Atlético lá, sair com os três pontos que é muito importante para a gente", pontuou o defensor.

A Juazeirense muda o foco para o estadual. O time visita o Atlético na próxima quarta-feira, 7, às 19h15, no Carneirão, em Alagoinhas. A equipe do Norte do estado está na quinta colocação, com oito pontos somados, um a menos que o Vitória, que fecha o G-4.

Pelo Nordestão, o Cancão de Fogo volta a campo no dia 10 de fevereiro, quando visitará o Botafogo-PB, às 19h, pela 2ª rodada.