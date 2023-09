Júnior Cigano vence revanche contra Werdum em decisão dividida

Júnior Cigano voltou a vencer Fabrício Werdum, na noite desta sexta-feira, 8, pelo Gamebread Bareknuckle, em Jacksonville, no estado da Flórida, nos Estados Unidos.

Após três rounds de cinco minutos, os juízes deram a vitória para o paranaense radicado na Bahia por decisão dividida (30-27, 30-27 e 28-29). O resultado gerou polêmica, por conta do árbitro que assinalou triunfo para Werdum.

"Brasil, obrigado pela torcida, obrigado pelo apoio. Werdum é uma lenda, um cara muito forte, que foi um 'pump' da minha carreira e fico feliz de estar lutando com ele de novo", disse Cigano.

O primeiro combate entre os brasileiros aconteceu em outubro de 2008. A luta marcou a estreia de Cigano no UFC, que ainda venceu Fabrício Werdum por nocaute no primeiro round.

Cigano agora deve ficar de olho em outro duelo do Gamebred Bareknuckle MMA. No dia 28 de outubro, Alan Belcher e Roy Nelson se enfrentam pelo cinturão inaugural da categoria. O vencedor deve ser o próximo adversário do brasileiro na organização.