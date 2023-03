Just Fontaine, maior artilheiro em uma única Copa, morre aos 89 anos

O francês Just Fontaine, recordista de gols em apenas uma Copa do Mundo, com 13 no Mundial da Suécia-1958, faleceu aos 89 anos, informou a família à AFP nesta quarta-feira.

Na Copa em que Fontaine estabeleceu o recorde, a França chegou às semifinais pela primeira vez em sua história, quando foi derrotada pelo Brasil, liderado por Pelé, por 5-2. Na disputa do terceiro lugar, os franceses derrotaram a Alemanha por 6-3.

O francês é o quarto colocado no top-10 de artilheiros em Copa do Mundo, com 13 gols marcados. O ex-jogador está igualado com Lionel Messi e estava atrás de Gerd Müller (ALE), com 14, Ronaldo, 15, e Miroslav Klose (ALE), com 16 gols assinalados em partidas válidas pelo mundial de seleções.