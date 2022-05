Juventus empata nos acréscimos contra o Bologna

A Juventus teve que esperar até ficar com uma superioridade numérica de onze jogadores contra nove para poder garantir um ponto nos acréscimos (1-1) em casa contra o Bologna, neste sábado, 16, pela 33ª rodada da Serie A.

ESPN Brasil

Mais uma vez, o salvador foi o sérvio Dusan Vlahovic, que desviou de cabeça um chute de seu companheiro Álvaro Morata, já aos 90+5.

Antes, o Bologna (13º) havia aberto o placar aos 52 minutos com uma grande jogada coletiva que terminou com o austríaco Marko Arnautovic sozinho diante do goleiro polonês Wojciech Szczesny, a quem superou.

O Bologna conseguiu manter essa vantagem quase até o final.

Aos 84, separadas por poucos segundos, o Bologna sofreu duas expulsões: a do francês Adama Soumaoro e a do chileno Gary Medel.

O primeiro foi expulso devido a uma falta como último defensor em Morata, indicada pelo VAR, e o segundo por ter protestado com muita veemência.

A partir daí, a 'Juve' acelerou, aproveitando o fato de ter dois jogadores a mais em campo, e assim conseguiu chegar a esse empate drmático.

A Juventus (4º), na última posição que classifica para a próxima Liga dos Campeões, agora soma 63 pontos e dá à Roma (5º, 57 pontos) a chance de se aproximar na tabela, em caso de vitória na segunda-feira contra o Napoli (3º).

Na sexta-feira jogaram as duas equipes que ocupam as duas primeiras posições na classificação.

O Milan manteve a liderança ao vencer o Genoa (19º) por 2 a 0, mas a Inter de Milão (2ª) está dois pontos atrás depois de vencer a Spezia (15ª) fora de casa por 3 a 1.

A Inter também tem um jogo a menos o que torna a luta pelo 'Scudetto' muito aberta.

O Napoli (3º) está agora 3 pontos atrás da Inter e 5 atrás do Milan, enquanto aguarda o duelo complicado contra a Roma na segunda-feira.

No último jogo deste sábado, a Lazio (7º) arrancou um empate nos acréscimos (1-1) en casa diante do Torino (11º), graças a um gol de Ciro Immobile (90+2).

Jogos da 33ª rodada da Serie A e classificação:

- Sexta-feira:

Spezia - Inter 1 - 3

Milan - Genoa 2 - 0

- Sábado:

Cagliari - Sassuolo 1 - 0

Sampdoria - Salernitana 1 - 2

Udinese - Empoli 4 - 1

Fiorentina - Unione Venezia 1 - 0

Juventus - Bologna 1 - 1

Lazio - Torino 1 - 1

- Segunda-feira:

(14h00) Napoli - Roma

(16h00) Atalanta - Hellas Verona

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Milan 71 33 21 8 4 58 29 29

2. Inter 69 32 20 9 3 68 25 43

3. Napoli 66 32 20 6 6 58 26 32

4. Juventus 63 33 18 9 6 50 29 21

5. Roma 57 32 17 6 9 53 36 17

6. Fiorentina 56 32 17 5 10 53 40 13

7. Lazio 56 33 16 8 9 65 48 17

8. Atalanta 51 31 14 9 8 53 36 17

9. Sassuolo 46 33 12 10 11 58 53 5

10. Hellas Verona 45 32 12 9 11 56 49 7

11. Torino 40 32 10 10 12 36 31 5

12. Udinese 39 31 9 12 10 47 49 -2

13. Bologna 38 32 10 8 14 35 45 -10

14. Empoli 34 33 8 10 15 42 60 -18

15. Spezia 33 33 9 6 18 33 57 -24

16. Sampdoria 29 33 8 5 20 40 56 -16

17. Cagliari 28 33 6 10 17 31 61 -30

18. Unione Venezia 22 32 5 7 20 26 58 -32

19. Genoa 22 33 2 16 15 24 54 -30

20. Salernitana 19 31 4 7 20 25 69 -44