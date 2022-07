Lazaroni sobre lance de pênalti: "Árbitro não pode ser o vilão"

Com um lance polêmico de possível pênalti não marcado pelo árbitro Zandick Junior a favor do Vitória, o Leão saiu do último domingo, 24, apenas com o empate contra o Ferroviário fora de casa, o que fez o lateral-esquerdo Guilherme Lazaroni ficar na bronca com a arbitragem na entrevista coletiva nesta terça-feira, 26.

"Na minha opinião, foi pênalti claro, a imagem não deixa mentir. Não sei se todos tiveram a oportunidade de ver o vídeo, mas o pênalti, ele é claro. O jogador nem procura a bola, me empurra para fora do campo, dentro da área, e o juiz em cima do lance. Para mim, foi um erro gravíssimo, e que isso não aconteça mais, nem com a gente, nem com qualquer clube que seja. O árbitro não pode ser o vilão da partida", disse Lazaroni.

Apesar da reclamação, o jogador prega foco total no próximo confronto, com o ABC, neste domingo, 31, às 16h, no Barradão, em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. "A gente não pode errar nas nossas ideias, no que a gente vem trabalhando com o professor Burse durante a semana. A gente tem que ser fiel ao que a gente está treinando e fazendo nesses últimos jogos, procurar melhorar dentro daquilo que é passado pra gente. Tenho certeza que a gente vai estar mais próximo do resultado e dessa vitória no domingo", avaliou.

Fazendo coro à corrente pela chegada do Rubro-Negro ao G8, Lazaroni diz que o grupo pensa jogo a jogo, e o importante é começar pontuando em casa contra o ABC.

"Não só eu, como todo o grupo, a gente está pensando jogo a jogo. O resultado mais importante para nós são os próximos três pontos, o próximo jogo. Em relação à quantidade de pontos que a gente tem que fazer, a gente tem consciência, mas o mais importante são os três primeiros pontos, nesse jogo em casa. Estamos focados e queremos fazer um grande jogo", garantiu.

O Vitória segue se preparando para o próximo duelo. Na tarde desta quarta-feira, 27, Burse seguirá com a preparação da equipe visando o confronto com o ABC, no domingo, 31, às 16h, no Barradão, em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C.