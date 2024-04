Lenda do vôlei, Tande sofre infarto: ‘Papai do céu me deu uma chance' | A TARDE

O ex-atleta Tande, lenda do vôlei e um dos destaques do título olímpico brasileiro de 1992, revelou em vídeo publicado em suas redes sociais no último domingo, 14, ter sofrido um infarto dois dias antes, na sexta-feira, 12.



No stories de seu perfil no Instagram, o atleta multicampeão pela Seleção Brasileira e pelos clubes por onde passou postou um vídeo, de dentro do quarto do hospital. Assista abaixo:





Reprodução/Instagram

“Tudo bem, pessoal? Passando aqui para falar de meu sumiço… Eu, sexta-feira agora, acabei infartando, acreditem. Cinquenta e quatro anos, atleta, (tenho) comido um pouco errado, fazia exercícios, mas comecei a descuidar um pouco da minha saúde. Uns quatro anos sem me cuidar, e eu tive 98% de entupimento de uma veia, a principal do coração, e mais duas com 78% e 73%”, revelou.



No vídeo, Tande ainda chama atenção para que as pessoas se cuidem e prestem atenção aos sinais que o corpo envia.



“Fique atento aos sinais. Ele me deu, volta e meia, vários sinais: falta de ar, palpitação subindo aqui na mandíbula, sentindo dor no ouvido. Cuidem-se sempre. Papai do céu me deu uma chance… Tô voltando. Semana que vem, tô voltando direto, tá bom? Fiquem com Deus”, finaliza.



Tande, cujo nome de batismo é Alexandre Ramos Samuel, nasceu em 20 de março de 1970, no Rio de Janeiro. Pela Seleção Brasileira de vôlei, foi campeão das Olimpíadas de Barcelona, em 1992, e da Liga Mundial de 1993. Ele também disputou as Olimpíadas de Atlanta, em 1996; e de Sidnei, em 2000. Após se aposentar do vôlei de quadra, Tande migrou para o vôlei de praia, onde fez dupla com Giovane, Emanuel, Loiola, Pará, Pedro Cunha e, em 2004, de Franco.