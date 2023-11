Léo Condé resume a conquista da Série B: "Fantástica" | A TARDE

O técnico Léo Condé foi o escolhido para conceder entrevista coletiva a imprensa, na tarde desta sexta-feira, 17, véspera do jogo contra o Sport, marcado para este sábado, 18, às 18h, no Barradão, pela penúltima rodada da Série B.

Da desconfiança pelo primeiro semestre terrível, a uma conquista com autoridade e numa campanha consistente. O treinador rubro-negro comentou como ele guardará a história do título da Série B. Ele usou uma parte da música “Emoções”, do cantor Roberto Carlos.

"É uma história muito bonita, que com certeza vou guardar por muito carinho pelo resto da minha vida. Um início muito turbulento, complicado, e conseguimos reverter e terminamos de uma maneira fantástica. É difícil até descrever o sentimento. Dá para citar uma música de Roberto Carlos: 'Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi'", revelou.

“Vou encarar como um jogo importante. Temos a responsabilidade de fazer uma boa apresentação diante do nosso torcedor. Tenho respeito pelo adversário, pelas outras equipes que brigam com o Sport pelo acesso. Vamos encarar o jogo com o máximo de seriedade. No futebol profissional, em momento algum você pode relaxar”, pontuou.