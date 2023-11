Léo Santana enaltece torcida organizada rubro-negra | A TARDE

Em meio às comemorações do primeiro título nacional do Vitória, o cantor Léo Santana aproveitou sua apresentação, neste domingo, 19, na Barra, para homenagear a Torcida Uniformizada Os Imbatíveis (TUI).

Ao som do hino da TUI nomeado de 'Desde 97', o cantor colocou a galera para pular e vibrar como se estivesse nas arquibancadas no estádio Manoel Barradas. Integrantes da TUI estão em um dos trios com as bandeiras que eles costumam usar durante as partidas do Leão.

"Bora fazer barulho para TUI, galera. Cantem comigo que a TUI é chapa quente", disse o cantor Léo Santana.