Leverkusen de Xabi Alonso goleia e conquista primeiro título alemão | A TARDE

O Bayer Leverkusen quebrou finalmente a hegemonia do Bayern de Munique e conquistou antecipadamente o seu primeiro título de campeão alemão neste domingo, 14. O título veio com uma goleada de 5 a 0 sobre o Werder Bremen, em partida válida pela 29ª rodada da Bundesliga. Os gols foram marcados por Wirtz (3), Xhaka (1) e Boniface (1). Bayern de Munique havia levado as últimas onze edições.

Sem perder um único jogo nesta temporada, em nenhuma das competições, o Leverkusen do técnico espanhol Xabi Alonso, voou direto rumo ao título com uma vantagem impressionante de 16 pontos sobre Bayern (2º) e Stuttgart (3º), que não conseguem mais alcançá-lo. Em 29 partidas foram 25 vitórias e outros quatro empates.