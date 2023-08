Lucas Moura retorna ao São Paulo depois de 11 anos

O retorno de Lucas Moura ao São Paulo foi oficializado nesta terça-feira, 1º. O meia-atacante estava sem clube desde que deixou o Tottenham, da Inglaterra, em abril deste ano. O acordo entre as partes terá validade até o final de 2023.

A expectativa é que Lucas Moura inicie seus treinamentos no CT da Barra Funda na quarta-feira, 2. Devido ao período sem atuar, não há uma data exata para sua estreia.

O São Paulo está disposta a prepará-lo, juntamente com o colombiano James Rodríguez, para o confronto contra o Corinthians, marcado para o dia 16 de agosto, no Morumbi, válido pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Revelado em 2010, Lucas é uma das principais promessas do Tricolor paulista nos últimos anos. Durante sua passagem pelo time de Cotia, o atacante participou de 128 partidas e anotou 33 gols.

Em 2012, ele foi negociado com o PSG, mas, antes de partir, conquistou o título da Copa Sul-Americana pelo time de Cotia.