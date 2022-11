Magnussen é o mais rápido e larga na pole da corrida sprint no Brasil

O piloto dinamarquês da Haas, Kevin Magnussen, surpreendeu e foi o mais rápido na terceira sessão de treinos do GP do Brasil de Fórmula 1, realizada nesta sexta-feira, 11, no circuito de Interlagos, em São Paulo.



A sessão ficou marcada pela chuva e pela saída de George Russell (Mercedes) da pista, o que obrigou a organização a mostrar a bandeira vermelha, a oito minutos do fim da sessão. A maioria dos pilotos optou por não retornar à pista.

"Não sei o que dizer", exclamou Magnussen. "A equipe me colocou na pista exatamente no momento certo. Primeiro fora do pit lane. É inacreditável!".

Questionado sobre seu plano para a corrida de sprint deste sábado, ele sorriu. "Ataque máximo! Vamos partir para algo realmente divertido". Verstappen e Russell parabenizaram calorosamente o dinamarquês que parecia quase confuso com sua façanha. "É incrível", disse Magnussen.

Esta é a primeira pole conquistada por Magnussen em seus 140 GPs disputados e a primeira da Haas, em seu 143º GP.

Com o resultado, Magnussen largará na primeira posição na corrida sprint que será realizada neste sábado.

Classificação do Q3:

1. Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari) 1:11.674

2. Max Verstappen (HOL/Red Bull) 1:11.877

3. George Russell (GBR/Mercedes) 1:12.059

4. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:12.263

5. Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) 1:12.357

6. Estéban Ocon (FRA/Alpine-Renault) 1:12.425

7. Fernando Alonso (ESP/Alpine-Renault) 1:12.504

8. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:12.611

9. Sergio Pérez (MEX/Red Bull) 1:15.601

10. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 0.000