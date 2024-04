Mais de 500 políciais farão a segurança durante o clássico Ba-Vi | A TARDE

O clássico Ba-Vi, que será disputado nesta quarta-feira, 20, às 21h30, na Arena Fonte Nova, pela 6ª rodada da Copa do Nordeste, contará com esquema especial de segurança tanto dento quanto no entorno do estádio. Os órgãos constituídos farão ações conjuntas para manter a tranquilidade dos torcedores antes, durante e depois da partida.

A abertura dos portões da Fonte Nova ocorrerá mais cedo, às 18h30, três horas antes da bola rolar. Os acessos dos torcedores nas ruas adjancentes a praça esportiva serão controlados e terão equipes com seguranças e orientadores.

Além disso, o caminhão da Secretaria de Segurança Pública (SSP) fara o monitoramento com câmeras de reconhecimento facial. A iluminação da região será reforçada.

A Polícia Militar terá o efetivo reforçado para o clássico. Serão 100 policiais da 2CIPM/BTS e 467 policiais do Batalhão Especializado em Eventos (BEPE), Polícia Montada, Esquadrão Águia (com motociclistas), e da Academia de Polícia Militar.

Além disso, cerca de 500 profissionais da segurnaça privada estarão ao redor do campo de jogo da Arena.