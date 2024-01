Manchester City vence Everton fora de casa e entra no G-4 | A TARDE

O Manchester City voltou a vencer na Premier League. Na tarde desta quarta-feira, 27, os Citizens bateram o Everton fora de casa e de virada, por 3 a 1. Com um jogo a menos, O City entra no G-4 do Campeonato Inglês de maneira momentânea.

O time de Liverpool saiu na frente com gol de Harrison, ainda no primeiro tempo. Phill Foden, Julián Álvarez, em cobrança de pênalti, e Bernardo Silva, com um belo gol de cobertura, deram a vitória aos atuais campeões mundiais. O resultado foi construído no segundo tempo.

No próximo sábado, 30, o City recebe a visita do Sheffield. Na luta para escapar da zona do rebaixamento, o Everton visita o Wolverhampton. As partidas irão começar ao meio-dia (horário de Brasília).