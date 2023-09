Marcos Felipe fala sobre primeiros treinos com Ceni: “Referência"

Em entrevista coletiva no CT Evaristo de Macedo após o último treino antes do confronto diante do Coritiba, que acontece nesta quinta-feira, 14, o goleiro do Bahia falou comentou sobre o atual momento que a equipe tricolor vem vivendo. Apesar da proximidade com a zona de rebaixamento, Marcos Felipe demonstrou estar contente com a sua atuação defensiva.

“Jogamos contra adversários qualificados, que normalmente têm chances de gol. E graças a Deus tenho conseguido contribuir com defesas. Espero dar continuidade a esse trabalho."

O goleiro também foi perguntado sobre qual o sentimento de ser treinado por um dos maiores goleiros que o futebol brasileiro já produziu e se existe uma idolatria da parte do goleiro para com o atual técnico da equipe tricolor.

"Em relação ao professor Rogério Ceni, ele é uma referência nacional e mundial. Tem iniciado essa posição de treinador agora e, lógico que é uma referência para todos nós, esperamos colher bons frutos com ele aqui”, afirmou.

O goleiro também falou sobre a primeira semana de treinos com Ceni a frente do clube, e quais as mudanças o atual técnico fez para que o clube consiga reverter a situação no Campeonato Brasileiro.

“Ele passou uma mensagem que precisamos colocar o Bahia novamente no patamar que tem que estar. Ninguém está acomodado com a situação que estamos, nem ele. Ele quer voos mais alto e nós acreditamos que isso é possível e se Deus quiser, no final da temporada, vamos buscar uma vaga na Sul-Americana também”. comentou Marcos Felipe.

Na noite desta quinta-feira, 14, o Bahia enfrentará o Coritiba, um adversário direto contra o rebaixamento, desta forma, Marcos Felipe foi perguntado sobre o que o torcedor pode esperar para esse confronto e como está a motivação do elenco para a partida.

"A motivação sempre existe se tratando de confronto direto, nós sabemos que o Campeonato Brasileiro são 38 finais e restam agora somente 16, então a nossa motivação está lá em cima para conseguirmos o máximo de trunfos possíveis."

"Apesar do momento difícil, sabemos que o Curitiba é um adversário forte no Couto Pereira. Nós temos que respeitar, mas vamos fazer isso pressionando a bola, fazendo gols e consequentemente trazendo os três pontos para casa", continuou o goleiro.

Novamente perguntado sobre a sequência de adversários diretos, anteriormente o Vasco, agora Coritiba e em seguida o Santos, agora com o novo treinador, Marcos falou que apesar do momento, todos são adversários difíceis.

"São adversários muito difíceis apesar do momentos que estão vivendo, mas temos que colocar na cabeça que nós somos capazes dos triunfos. Trabalhar, estudar bastante e acreditar na força do nosso grupo. Nós estamos bem focados para alcançar os nossos objetivos" finalizou o goleiro.