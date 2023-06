Marinho notifica o Flamengo e advogada pede reintegração ao time

O caso Marinho no Flamengo ganhou um novo capítulo. Na tarde desta quarta-feira, 7, a advogada Mariju Maciel notificou clube carioca pedindo a reintegração do jogador de forma imediata a equipe.

Marinho foi afastado e multado pelo Flamengo por indiscipli,a no último dia 29 de maio. O atacante se recusou a viajar ao Chile para enfrentar o Ñublense, pela Taça Libertadores, sob a alegação de que estava lesionado, indo de encontro contra a ordem da comissão técnica de Jorge Sampaoli.

Por conta disso, ele até negociou sua saída para o São Paulo, mas sem conseguir um denominador comum na parte financeira. Com isso, ele não se transferiria para o clube do Morumbi.

Marinho tem contrato com o Flamengo até o mês de dezembro de 2023.

Confira a nota na íntegra:

"A advogada Mariju Maciel, do atleta Marinho, notificou o Clube de Regatas do Flamengo, para que seja feita a reintegração imediata do atleta aos treinos com o elenco. O staff do atleta entende que o clube não pode desvalorizar o patrimônio desta maneira. Portanto, o jogador cumprirá seu contrato até que seja definido o seu futuro".