Marta é imortalizada após receber homenagem da FIFA no prêmio The Best | A TARDE

O mundo do futebol está repleto de lendas, mas poucas são referências como Marta Vieira da Silva. A Rainha, seis vezes vencedora do prêmio FIFA The Best, escreveu mais uma vez o seu nome na história. Dessa vez, a camisa 10 da equipe brasileira se tornou a primeira jogadora ainda em atividade a ser imortalizada pela entidade máxima do futebol.

Segundo informações do site oficial da FIFA, Marta agora dará nome ao prêmio que reconhecerá as mulheres que marcarem o gol mais bonito. Até este ano, homens e mulheres concorriam a categoria juntos.

"É muito difícil subir nesse palco. Eu já venci esse prêmio seis vezes, mas isso aqui é sem dúvida algo muito mais especial, difícil até de encontrar palavras, mas eu quero que assim como eu estou enxergando nessa homenagem, eu quero que todas as mulheres possam também enxergar um futuro promissor”, afirmou a rainha do futebol durante a cerimônia.

Apesar de ter se despedido oficialmente das Copas do Mundo em 2023, a Rainha do Futebol continua brilhando nos gramados no Orlando Pride, nos Estados Unidos, e busca disputar mais uma edição dos Jogos Olímpicos de Paris.