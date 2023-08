Max Verstappen faz 'pole position' do GP da Holanda; veja grid

O piloto holandês Max Verstappen (Red Bull) largará na frente do Grande Prêmio da Holanda de Fórmula 1, após ter sido o mais rápido no treino de classificação deste sábado (26), no circuito de Zandvoort. Correndo em casa, o atual bicampeão mundial e líder do campeonato vai tentar a nona vitória consecutiva na temporada

Verstappen superou os britânicos Lando Norris (McLaren) e George Russell (Mercedes) para fazer a 28ª 'pole position' de sua carreira. Eles completaram o Top 3.

A classificação ficou marcada por dois acidentes, ambos no Q3, que interromperam o treino por alguns minutos. Logan Sargeant, da Williams, e Charles Leclerc, da Ferrari, bateram sozinhos.

A grande decepção do dia foi o heptcampeão Lewis Hamilton (Mercedes), que não conseguiur ir ao Q3 e acabou o Qualy na 13ª posição. "O desempenho não foi bom. Foi difícil passar do Q1 para o Q2. O carro estava com os pneus superaquecidos no fim da volta do Q2. Não foi meu dia. Vamos ter dificuldades amanhã", disse Lewis Hamilton, em entrevista para a TV Band

O GP da Holanda de Fórmula 1 acontece no domingo, 27, às 10h (horário de Brasília).

Veja a classificação final:

Max Verstappen (Red Bull)

Lando Norris (McLaren)

George Russell (Mercedes)

Alex Albon (Williams)

Fernando Alonso (Aston Martin)

Carlos Sainz (Ferrari)

Sergio Pérez (Red Bull)

Oscar Piastri (McLaren)

Charles Leclerc (Ferrari)

Logan Sargeant (Williams)

Lance Stroll (Aston Martin)

Pierre Gasly (Alpine)

Lewis Hamilton (Mercedes)

Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

Nico Hulkenberg (Haas)

Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

Esteban Ocon (Alpine)

Kevin Magnussen (Haas)

Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

Liam Lawson (AlphaTauri)