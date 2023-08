Mbappé rejeita oferta de contrato do PSG com cláusula milionária

O desmonte no PSG parece próximo de ocorrer. Depois de Messi, que seguiu para o Inter Miami, e a dúvida na permanência do atacante brasileiro Neymar, a equipe recebeu mais uma negativa do atacante Mbappé sobre a extensão de contrato com o time frânces.A proposta incluía uma cláusula de rescisão de 200 milhões de euros (R$ 1,07 bilhão) válida para a janela de transferências de verão de 2024. A tentativa do clube francês ocorreu entre terça e quarta-feira, de acordo com o jornal espanhol "Marca" e do jornalista especializado em transferências, Fabrizio Romano.

Devido à sua situação complicada com o PSG, Mbappé não participou da viagem de pré-temporada à Ásia. Em vez disso, ele permaneceu no Centro de Treinamento de Poissy, onde treinou junto com outros jogadores que estão sujeitos a negociações pelo clube, incluindo o meia Draxler e o volante Paredes.

Há relatos de que o PSG está cada vez mais certo de que Mbappé já estabeleceu um acordo com o Real Madrid para se unir ao clube no verão de 2024. A especulação sugere que o jogador receberia 160 milhões de euros (R$ 833 milhões) como parte do contrato com a equipe espanhola. Se isso se concretizar, Mbappé deixaria o Paris Saint-Germain sem a necessidade de pagar uma multa rescisória.