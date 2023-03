Milan empata com o Tottenham e se garante nas quartas da Champions

O Milan resistiu ao Tottenham em Londres, onde empatou em 0 a 0, nesta quarta-feira no jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões e avançou às quartas pela primeira vez em mais de uma década.

Com o empate sem gols, a vitória por 1 a 0 na ida no estádio San Siro foi decisiva para dar a vaga ao atual campeão italiano. O gol do hispano-marroquino Brahim Díaz foi, portanto, o único nas duas partidas do confronto.

"Merecemos essa classificação. Dominamos os dois jogos contra um time que é muito difícil de enfrentar. Nunca relaxamos, sempre jogamos nosso jogo e tentamos partir para o ataque", comemorou o técnico do Milan, Stefano Pioli.

O tradicionalíssimo Milan, segundo clube mais vencedor da maior competição europeia de clubes, com sete títulos, chega às quartas de final da Champions pela primeira vez desde 2012, ano em que o Barcelona o eliminou naquela fase. Os 'rossoneri' não erguem a 'Orelhuda' desde 2007, quando Kaká conduziu a equipe ao topo.

A classificação para as quartas da Liga dos Campeões tranquiliza os ânimos em um time que não tem obtido grandes alegrias desde a pausa para a realização da Copa do Mundo e a chegada de 2023.

Em janeiro, foi eliminado nas oitavas da Copa da Itália contra o Torino e também perdeu a Supercopa italiana com um retumbante 3 a 0 para seu vizinho e eterno rival Inter.

Na Serie A, onde o Napoli tem uma enorme vantagem e tem tudo para ser o campeão, a derrota por 2 a 1 no último sábado fora de casa para a Fiorentina fez o Milan cair para a quinta posição, saindo da 'zona da Champions'.

Tudo isso faz com que a Liga dos Campeões seja a tábua de salvação para sua temporada e a última esperança de alcançar um título no final da temporada.

Já o Tottenham, quarto colocado na Premier League, terá que se concentrar em garantir uma das posições no G4 para se garantir na próxima Liga dos Campeões.

A equipe londrina não chega às quartas de final da Champions desde 2019, ano em que foi vice campeão sob o comando do técnico argentino Mauricio Pochettino.

"É o terceiro jogo consecutivo que não conseguimos marcar. Temos que melhorar muito no ataque", admitiu o técnico do Tottenham, o italiano Antonio Conte, de volta à beira do campo após uma licença médica.

- Maignan salvador, Romero expulso -

O jogo começou dez minutos depois do previsto devido ao atraso das equipes por causa do trânsito de Londres. O primeiro tempo foi marcado pela boa organização do Milan em campo e pela falta de espaços para o Tottenham.

O time italiano quase abriu o placar aos 18 minutos, com um chute cruzado do brasileiro Junior Messias que foi para fora do gol de Fraser Forster.

A melhor oportunidade dos 'Spurs' antes do intervalo surgiu por meio do astro Harry Kane (34'), cujo cruzamento tocou num adversário e obrigou o goleiro francês visitante, Mike Maignan, a colocar a perna e mandar para escanteio.

No segundo tempo, o Milan começou forte, com uma grande chance de Brahim Díaz (50') que Forster tirou com o pé.

Maignan voltou a ser decisivo aos 64 minutos, mandando novamente para escanteio, desta vez um disparo muito perigoso do dinamarquês Pierre-Emile Hojbjerg.

O Milan respondeu pouco depois com uma tentativa de Olivier Giroud (67') e com um contra-ataque em que Rafael Leão (71') concluiu alto demais.

O Tottenham ficou com dez jogadores aos 77 minutos, quando o argentino Cristian Romero recebeu o segundo cartão amarelo, o que dificultou a luta do time inglês para levar a partida à prorrogação.

Maignan, nos acréscimos (90+2'), voltou a brilhar na última tentativa dos Spurs, ao defender uma cabeçada de Kane quase sobre a linha. Em seguida Divock Origi acertou a trave em um contra-ataque do Milan. O jogo terminou sem gols e o time italiano conseguiu assim realizar seu objetivo de se classificar para as quartas de final da Liga dos Campeões.