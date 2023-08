Militão sofre ruptura de ligamento e terá que passar por cirurgia

O zagueiro brasileiro Éder Militão sofreu uma ruptura de ligamento na vitória do Real Madrid sobre o Athletic Bilbao por 2 a 0, pela 1ª rodada Campeonato Espanhol, e terá que passar por cirurgia, informou o clube merengue neste domingo (13).

"Após os exames realizados em nosso jogador Éder Militão, foi diagnosticada uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo", diz o comunicado publicado pelo Real Madrid.

A nota também explica que Militão "será submetido a uma cirurgia nos próximos dias".

Assim como Courtois, que também sofreu grave lesão no joelho esquerdo, o zagueiro brasileiro será desfalque durante a maior parte da temporada.

No início do segundo tempo do jogo contra o Athletic, Militão esticou muito a perna esquerda ao tentar parar um adversário e caiu imediatamente com dores.

O jogador recebeu atendimento deixou o campo apoiado em dois médicos, sendo substituído pelo alemão Antonio Rudiger.

"Estamos preocupados e não descartamos nada", tinha dito o técnico Carlo Ancelotti ao ser perguntado sobre a lesão do brasileiro na entrevista coletiva pós-jogo.

Além de Rudiger, clube conta com o austríaco David Alaba e o espanhol Nacho Fernández para cumprir a função de Militão na defesa merengue.