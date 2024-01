Mirando estreia no Baianão, Jequié vence amistoso preparatório | A TARDE

Atual campeão da Série B do Campeonato Baiano, o Jequié continua com os trabalhos de preparação mirando a estreia na elite estadual em 2024. O Jipão venceu o time Sub-20 do Conquista FC por 3 a 1. O jogo-treino foi realizado no último sábado, 23, no Estádio Waldomiro Borges.

Os gols do ADJ foram marcados pelo meia Willian e o atacante Igor Badio, por duas vezes. Caio descontou para o time conquistense. Após a partida, o técnico Gabardo Júnior avaliou como positivo o teste realizado pela sua equipe.

“A impressão foi muito boa! A gente conseguiu colocar em prática bastante coisas que a gente treinou nesses dias de pré-temporada. A equipe se comportou bem, principalmente nos minutos iniciais. O jogo-treino deu para avaliar bastante também o grupo, numa rodagem boa dos jogadores. Sentimos um pouco de dificuldades com o campo, porque vínhamos treinando em campos menores, com trabalhos mais reduzidos, voltados para a parte física", disse.

"Mas conseguimos nos adaptar na partida, se sentindo bem a vontade, ajudando bastante a construir o placar de 3 a 1. Um placar bom, mas que ainda temos bastante coisa para melhorar, para evoluir. A tendência, com os treinamentos no Waldomirão, é a equipe ir melhorando cada vez mais”, resumiu.

Antes do estadual, o Jipão seguirá uma programação de treinamentos estabelecidas pelo clube. O Jequié estreia no Campeonato Baiano fora de casa, contra o Bahia, no dia 17 de janeiro, na Arena Fonte Nova.