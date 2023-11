Morre maior ídolo da seleção da Inglaterra: Bobby Charlton | A TARDE

Morreu, neste sábado, 21, o maior ídolo da história da Seleção da Inglaterra e do Manchester United, o campeão do mundo em 1966, Bobby Charlton. O clube inglês divulgou a informação através de seu site oficial.

“Sir Bobby sempre será lembrado como um gigante do jogo”, escreveu o United. “Ele era admirado tanto por seu espírito esportivo e integridade quanto por suas excelentes qualidades como jogador de futebol”, completou o United.

Sir Bobby Charlton CBE, 1937-2023.



Words will never be enough. — Manchester United (@ManUtd) October 21, 2023

Pela Inglaterra, Bobby Charlton jogou 106 partidas e anotou 49 gols. Conquistou a Copa do Mundo de 1966. E pelo Manchester United, o ex-meia disputou 758 partidas e marcou 249 gols em 17 anos de clube.



Ele também venceu a Copa da Europa, três títulos da Liga e a Copa da Inglaterra.



As conquistas renderam uma estátua em Manchester, além do nome de uma das arquibancadas de Old Trafford.