Morre primeiro corredor a percorrer 100 metros em menos de 10 segundos

Morreu ontem, 3, o primeiro corredor a completar os 100 metros rasos em menos de 10 segundos. O americano James Ray, mais conhecido como 'Jim' Hines, tinha 76 anos. A causa da morte não é conhecida. Ele atingiu a marca histórica em 1968, com 9,9 segundos, tempo registrado em cronômetro manual.

No mesmo ano, ele havia conquistado duas medalhas de ouro nas Olimpíadas do México (100m e 4x100m). Quatro meses depois, ele marcou o tempo de 9''95. Desta vez com relógio elétrico. Seu recorde permaneceu ativo por mais de 14 anos, até o 9" 93 atingido por Calvin Smith em 1983.