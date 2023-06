Na Fonte, torcida do Bahia acompanha jogo do “irmão” na champions

Pertencentes ao mesmo grupo, enquanto o Manchester City está atuando em Istambul pela final da Champions contra a Inter, é o Bahia só entra em campo às 18h30 contra o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro da Série A, os torcedores que chegaram mais cedo na Arena Fonte Nova puderam acompanhar a final da Champions League.

Intitulado como “Dia de Bahêa!”, o evento acontece na praça Sul do centro esportivo e além do telão mostrando o jogo do City contra a Inter, os torcedores encontram foodtruck, brinquedos infantis, produtos comercializados do Tricolor, Taça de título e ídolos do clube.

O Bahia oficializou a SAF com o City Football Group em maio deste ano, após o então presidente do time, Guilherme Bellintani, ter um encontro com o CEO do grupo, Ferran Soriano.