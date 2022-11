"Não estamos aqui para agradar todo mundo", diz Daniel Alves

Nesta segunda-feira, 7, Daniel Alves postou em sua rede social comemorando sua convocação para a Copa do Mundo. Depois de ficar de fora da competição em 2018, por conta de uma grave lesão no joelho, o lateral-direito começa o vídeo falando: “Hoje é dia de Vitória”.

Ainda no vídeo postado, o baiano natural de Juazeiro disse que as lágrimas que havia chorado no último mundial eram de tristeza, enquanto, dessa vez, elas são de alegria. "Por isso a frase clichê nunca desista dos teus sonhos, ela é real e eu estou aqui para provar isso”, completou.

Alvo de críticas por conta da convocação, o lateral comentou: “infelizmente não estamos aqui para agradar a todo mundo e nem é meu objetivo. Mas estamos aqui para não falhar com aqueles que confiam na nossa entrega, na nossa dedicação, no amor que sentimos por esse esporte, por vestir essa camisa”.



Homem de confiança do treinador Tite, Daniel é o jogador mais velho a defender a Seleção Brasileira em uma copa do mundo, aos 37 anos. O comandante da seleção na entrevista comentou que a escolha pelo veterano premia a qualidade técnica individual, aspecto físico e traz seu aspecto mental.

Daniel Alves e os demais convocados irão se apresentar na próxima segunda-feira, 14, em Turim, na Itália, onde vai ficar até sábado, 19, quando seguirá para o Catar.