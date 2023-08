Neymar após amistoso do PSG: "Não sei quando voltarei a jogar"

O brasileiro Neymar continua sem entrar em campo pelo PSG na pré-temporada, permanecendo no banco de reservas durante o terceiro amistoso consecutivo. A equipe sofreu uma derrota por 2 a 1, contra a Inter de Milão.

Após o jogo, Neymar admitiu que ainda não tem clareza sobre sua data de retorno aos gramados. "Estou me sentindo bem. Mas não sei quando voltarei a jogar, disse Neymar ao jornal "L'Equipe".

Desde o dia 19 de fevereiro, Neymar está afastado dos jogos devido a uma grave lesão no tornozelo, que exigiu cirurgia. Durante a pré-temporada do PSG, o jogador retornou aos treinos com os companheiros e foi relacionado no banco de reservas em todos os três jogos da equipe.

Segundo informações do "L'Equipe", fontes próximas a Neymar afirmam que o atacante tem apresentado ótimo desempenho nos treinamentos nas últimas semanas, e os resultados do trabalho estão se mostrando evidentes.

Em julho, Neymar impressionou com sua ótima forma física durante a reapresentação do time francês, e sinais de recuperação de sua lesão levaram à sua inclusão na turnê de pré-temporada pelo Japão, diferentemente de outros jogadores lesionados do elenco.



O Paris Saint-Germain disputou quatro amistosos nesta pré-temporada, incluindo o de hoje contra a Inter de Milão, com resultados variados: vitória por 2 a 0 contra Le Havre, empate sem gols com Al-Nassr e derrota por 3 a 2 contra Cerezo Ozaka. Neymar não foi escalado para o primeiro compromisso, mas esteve no banco de reservas nos outros três jogos.