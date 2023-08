Neymar concretiza transferência para o Al Hilal, da Arábia Saudita

Neymar está de malas prontas para jogar pelo continente asiático. O craque brasileiro aceitou a proposta e irá defender as cores do Al Hilal, da Arábia Saudita. A informação foi confirmada pelo jornalista Fabrízio Romano.

A transferência do brasileiro para o novo clube deverá render ao Paris Saint-Germain uma cifra equivalente a 100 milhões de euros (equivalente a quase R$ 540 milhões). Os documentos estão aprovados por todas as partes envolvidas.

O jogador de 31 anos viaja para a Arábia Saudita nesta semana e assinará um contrato de dois anos com o novo clube. Ele vestirá a camisa 10 do Al Hilal.

Neymar to Al Hilal, here we go! 🚨🔵🇸🇦



After new huge bid revealed two days ago, documents are now approved by all parties involved.



Ney will travel to Saudi this week.

Two year contract.

Number 🔟.



PSG set to receive bit less than €100m fee.



Medical to be completed today.