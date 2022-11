Neymar é decisivo na vitória do PSG e afia pontaria para a Copa

Principal esperança do futebol brasileiro para conquistar o hexacampeonato na Copa do Mundo do Catar, o meia-atacante Neymar voltou a fazer a diferença com a camisa do PSG em partida realizada neste domingo,6, ao marcar um gol e dá assistência para o gol da vitória de seu time contra o Lorient, por 2 a 1, pela Ligue 1.

O atacante de 30 anos tem participação em 26 gols, 15 balançando as redes adversárias e 11 passes direto para os companheiros comemorarem, em 19 participações na temporada 2022/2023, e deixando os torcedores brasileiros empolgados com o desempenho e a possibilidade de dar continuidade a partir do dia 24 de novembro, quando o Brasil encara a Sérvia na estreia da Copa do Mundo de 2022.

Com a participação direta de Neymar, o PSG segue na liderança com 38 pontos, cinco a mais que o Lens, segundo colocado, e a expectativa é que o jogador, que é presença certa na lista com 26 jogadores que será divulgada pelo técnico Tite nesta segunda-feira, 7, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), também seja o protagonismo na busca pelo hexacampeonato.

Confira os jogos do Brasil na 1ª fase da Copa do Mundo:

Brasil x Sérvia - Dia 24/11, às 16h (horário de Brasília)

Brasil x Suíça – Dia 28/11, às 13h (horário de Brasília)

Brasil x Camarões – Dia 02/12, às 16h (horário de Brasília)